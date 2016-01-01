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Реклама на радио

гарантированно поднимает продажи и, в отличие от телевидения, доступна даже малому бизнесу. Вот смотрите — если разместиться, к примеру, на:

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дней
с
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то вы получите по крайней мере
630000
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Цена по прайсу Р
И у нас всегда найдутся спецпредложения
Миссия «Новый год» Реклама на ведущих радиостанциях за полстоимости? В новом году будет именно так!
Режим выходного дня Акция, которая поможет вашей компании стать первой в шопинг-листе слушателей Европы Плюс.
Стопроцентная скидка «Калужская Медиагруппа» предлагает вам получить суммарную скидку 100% при размещении рекламных роликов одновременно на нескольких радиостанциях:
Три по цене двух Мы заботимся о своих клиентах, поэтому подготовили для вас специальное пакетное размещение!
Добро пожаловать! Выгодное предложение для клиентов, впервые размещающихся на радиостанциях Юмор FM и «Русское Радио» в Калуге.
Узнать стоимость с учетом скидки Менеджер перезвонит вам в течение 30 минут и уточнит финальную стоимость с учетом спецпредложений и вашей персональной скидки

Калужская Медиагруппа

Помогаем клиентам продавать товары и услуги при помощи рекламы на радио. Создали порядка 10 тысяч рекламных кампаний для более чем восьмиста корпоративных клиентов. Эксклюзивно размещаем рекламный контент на 7 федеральных станциях в Калужской области. Конкуренты перекупают эфир этих радиостанций у нас. Работаем с 1997 года.

Посмотреть медиакитpdf, 8 Mb

Помимо размещения в рекламных блоках, мы можем поместить информацию о вашей компании в выпусках новостей и прогнозах погоды. Там есть свои нюансы. Более того: мы можем выпустить индивидуальную радиопередачу по вашему сценарию. Обо всем этом в сжатой форме мы написали в медиаките.

Радиостанции-партнеры

Обсудим вашу задачу

Для начала, сформулируем цель рекламной кампании и определимся с бюджетом. Исходя из этого мы бесплатно подберем для вас оптимальный вариант размещения.

Мы вам перезвоним!