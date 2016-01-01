Реклама на радио
гарантированно поднимает продажи и, в отличие от телевидения, доступна даже малому бизнесу. Вот смотрите — если разместиться, к примеру, на:
Калужская Медиагруппа
Помогаем клиентам продавать товары и услуги при помощи рекламы на радио. Создали порядка 10 тысяч рекламных кампаний для более чем восьмиста корпоративных клиентов. Эксклюзивно размещаем рекламный контент на 7 федеральных станциях в Калужской области. Конкуренты перекупают эфир этих радиостанций у нас. Работаем с 1997 года.
Помимо размещения в рекламных блоках, мы можем поместить информацию о вашей компании в выпусках новостей и прогнозах погоды. Там есть свои нюансы. Более того: мы можем выпустить индивидуальную радиопередачу по вашему сценарию. Обо всем этом в сжатой форме мы написали в медиаките.
Обсудим вашу задачу
Для начала, сформулируем цель рекламной кампании и определимся с бюджетом. Исходя из этого мы бесплатно подберем для вас оптимальный вариант размещения.