Реклама на радио

Помогаем клиентам продавать товары и услуги при помощи рекламы на радио. Создали порядка 10 тысяч рекламных кампаний для более чем восьмиста корпоративных клиентов. Эксклюзивно размещаем рекламный контент на 7 федеральных станциях в Калужской области. Конкуренты перекупают эфир этих радиостанций у нас. Работаем с 1997 года.

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Помимо размещения в рекламных блоках, мы можем поместить информацию о вашей компании в выпусках новостей и прогнозах погоды. Там есть свои нюансы. Более того: мы можем выпустить индивидуальную радиопередачу по вашему сценарию. Обо всем этом в сжатой форме мы написали в медиаките.