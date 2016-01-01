Реклама на радио

Калужская Медиагруппа

Помогаем клиентам продавать товары и услуги при помощи рекламы на радио. Создали порядка 10 тысяч рекламных кампаний для более чем восьмиста корпоративных клиентов. Эксклюзивно размещаем рекламный контент на 7 федеральных станциях в Калужской области. Конкуренты перекупают эфир этих радиостанций у нас. Работаем с 1997 года.